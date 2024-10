L'attaccante nerazzurro sfiderà suo fratello minore sotto lo sguardo della famiglia con papà ex juventino

Dopo la partita, con ogni probabilità, saranno tutti a cena insieme. Perché il legame familiare è indissolubile e il rapporto fra di loro è davvero speciale. Ma nei 90' di Inter-Juventus Marcus Thuram farà il possibile per rovinare l'umore del fratellino Khephren e di papà Lilian, in tribuna con il cuore... non proprio diviso a metà. Ne parla anche la Gazzetta dello Sport di oggi: