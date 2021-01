Maicon: “Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, l’Italia mi ha dato tutto. Ibra e Buffon…”

Maicon riparte dal Sona e dalla Serie D. L’ex calciatore dell’Inter, sbarcato venerdì in Italia, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport: “Dal Triplete ai dilettanti non cambia nulla, io vivo di calcio e il calcio è sempre lo stesso, la serie non conta. Io ne ho tanta voglia“.

Il brasiliano, che in carriera ha conquistato 17 titoli, inizia la nuova avventura: “Anche in Brasile ero in quarta serie fino a pochi mesi fa, non devo dimostrare niente a nessuno, Ibra e Buffon fanno vedere che l’età non importa se si sta bene. Dimostrano di essere campioni“.

Maicon è pronto a realizzare un desiderio: quello di giocare con il figlio Felipe, 15enne laterale come il padre ma mancino, tesserato anche lui con il Sona. “L’Italia mi ha dato tutto” ha aggiunto il brasiliano, pronto a intraprendere una nuova avventura all’età di 39 anni.