Maifredi: “Juve-Inter sarà bellissima. Scudetto? Bianconeri mai in corsa”

Le parole dell'ex tecnico: "L'Inter cullerebbe le speranze scudetto, ma quelle della Juve non ci sono mai state"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gigi Maifredi, ex allenatore, ha parlato così in vista di Juventus-Inter di domenica sera: "Sono sempre in difficoltà nel fare una previsione sulla Juve, è difficile trovarne anche soltanto quattro giocate bene. In inverno è arrivato Vlahović che è la cosa più bella fatta dal club negli ultimi tempi, per me diventerà uno dei più grandi. L'avversario sta attraversando un momento difficile, ma potrebbe iniziare a ritrovare le certezze di inizio stagione. Sarà un bellissimo Juventus-Inter".