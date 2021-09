Maifredi: “Arnautovic? E’ stato nell’Inter del Triplete, sa fare davvero tutto”

Le parole del tecnico: "Marko che sa fare tutto, tutto. Ha giocato in grandi squadre, è stato nell’Inter del triplete anche se era giovane"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Gigi Maifredi, tecnico, ha parlato così del nuovo attaccante del Bologna Marko Arnautovic: "E' uno che sa fare tutto, tutto. Ha giocato in grandi squadre, è stato nell’Inter del triplete anche se era giovane. In generale il Bologna ha giocatori di primo piano, deve pretendere di più. Se si accontenta di vittorie guadagnate così va bene, ma secondo me non è da Bologna".