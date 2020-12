Dybala-Juve, è gelo. Paulo all’Inter? Maifredi: “Credo che i bianconeri lo daranno…”

Si è molto discusso, in questi giorni, del rapporto tra Paulo Dybala e la Juventus. Il rinnovo di contratto in stallo e un inizio di stagione non proprio esaltante, non hanno fatto altro che alimentare le chiacchiere sul futuro del numero 10 bianconero. Di lui si è parlato anche, e molto, in ottica Inter qualche anno fa. Sull’argomento, però, l’ex allenatore juventino Maifredi è categorico:

“All’Inter non credo proprio. Credo che la Juve lo darà all’estero ma non andrà certamente a rinforzare una concorrente. Io giocherei sempre col tridente Dybala-Morata-Ronaldo. Devi mettere in condizione di giocare Dybala, sennò se è questo non, non lo farei giocare“.

(Fonte: TMW Radio)