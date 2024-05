"Io sono più realista del re, dobbiamo aspettare la fine del campionato. Se Allegri si presenterà con un posto in Champions e la Coppa Italia, sfido chiunque a dirgli grazie ma vai via. Quali sono le squadre in Italia, tolta l'Inter, che giocano bene? E' un campionato tattico il nostro. L'Inter è stata costruita negli anni, ma è stata eliminata agli ottavi di Champions. Allegri credo sia uno dei più vincenti in Italia, un minimo di rispetto gli va dato. Va gratificato se alla fine porta qualcosa a casa".

"Non ha dato autostima ai propri calciatori. Una squadra forte si convince delle sue vittorie, ma la Juve non ha mai convinto. Valutando l'operato di Allegri, non ha avuto la fantasia e la forza di fare alcune scelte come il tridente davanti. Doveva provarlo, così convinci la gente che sei nel giusto se poi non la persegui quell'idea. Invece non lo ha mai fatto. La colpa è anche di Allegri".