Maifredi: “Juve? Credo sia veramente dura qualificarsi alla prossima Champions”

Le parole dell'ex tecnico: "Il cammino si è complicato tremendamente con il pareggio di Venezia che non era preventivato"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Gigi Maifredi, ex allenatore, ha parlato così delle possibilità dei bianconeri di arrivare tra le prime quattro: "Il cammino si è complicato tremendamente con il pareggio di Venezia che non era preventivato, penso che sarà veramente molto dura far parte della Champions il prossimo anno. Se lì davanti ci fossero squadre non abituate penserei tranquillamente ad un calo, ma invece ci sono club dotati di buone rose e con una tradizione alle spalle. Il calcio non è una scienza esatta, per cui può succedere sempre di tutto. Corsa sul Napoli? Non credo, pur avendo mostrato delle lacune resta una squadra competitiva. E quando recupererà il suo talismano Osimhen, tornerà ad essere una squadra competitiva".