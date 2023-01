Maifredi: “Scudetto? Può perderlo solo col Napoli: ha sbagliato solo con l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Luigi Maifredi, allenatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Lo può perdere solo il Napoli, quest'anno a parte la partita con l'Inter non ha sbagliato nulla. Sono stati messi in mostra dei giocatori pimpanti, riuscendo a far fronte alle defezioni di Osimhen e di Kvara senza risentirne più di tanto. Si è attrezzato nella maniera giusta. La Juve, che ha dovuto attingere a dei giovani forti, non ha fatto una campagna acquisti adeguata. Non sono presenti nella rosa diciotto giocatori titolari".