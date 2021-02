Maifredi: “L’Inter stasera deve esporsi. Eriksen era un top, lo hanno ridotto a uno straccio”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, si è proiettato alla sfida dello Stadium di questa sera, in cui l’Inter di Antonio Conte cercherà rimontare l’1-2 di San Siro e strappare il pass per la finale di Coppa Italia. L’ex tecnico si è poi soffermato sulla situazione in nerazzurro di Christian Eriksen:

JUVENTUS-INTER – “Ogni partita nasce sul campo e non a tavolino. Se sei inferiore giochi sull’avversario, ma Juve e Inter sono due squadre top e andranno in campo per vincere. La Juve è in vantaggio vista la vittoria a San Siro, quindi toccherà i nerazzurri esporsi di più. Eriksen? Era un top player, ora però lo hanno ridotto a uno straccio di giocatore. E’ difficile adattarsi al calcio italiano, non gli è stato dato tempo”.

(Fonte: TMW Radio)