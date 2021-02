VIDEO / Juventus-Inter, scelte fatte: Conte punta su Eriksen, a sinistra la spunta Darmian

Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter: i nerazzurri sono chiamati all’impresa dopo aver perso per 2-1 tra le mura amiche la scorsa settimana.

Per l’occasione Antonio Conte ritrova Lukaku e Hakimi, assenti per squalifica nella sfida di San Siro, e sceglie Eriksen al posto di Vidal; sulla sinistra Darmian vince il ballottaggio con Perisic, per il resto scelte confermate. Bianconeri in campo con il 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo unica punta, in difesa la coppia Demiral-de Ligt.