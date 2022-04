Udinese, Makengo ammonito contro la Fiorentina: diffidato, salta l’Inter

Il centrocampista non sarà a disposizione del suo allenatore nella gara contro la formazione di Inzaghi di domenica

Jean-Victor Makengo è stato ammonito per un fallo a centrocampo nella gara con la Fiorentina. Il giocatore dell'Udinese era diffidato e per questo salterà la prossima sfida di campionato. È in programma, da calendario per la 35esima giornata della Lega Serie A 2021-2022, la gara contro l'Inter di Inzaghi che si giocherà alla Dacia Arena, domenica primo maggio alle 18.