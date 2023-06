Malagò: “Il caso Juventus dimostra che la giustizia sportiva ha funzionato”

''Il caso Juventus, su cui molte persone hanno avuto modo di riflettere, dimostra che la giustizia sportiva ha funzionato vista la conclusione''. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò , in conferenza stampa stamattina al termine della giunta. ''È stata importante la cooperazione con la giustizia ordinaria. Stiamo disponendo un documento in cui cercheremo di accelerare il più possibile i tempi che, però, servono sia ai ricorrenti che devono preparare le difese, sia per chi deve valutare sanzioni e ricorsi.

Se c'è un provvedimento a gennaio non ci sono problemi -aggiunge Malagò- se invece esce a fine maggio deve essere affrontato in un altro modo. Qualunque avvocato, in caso di riduzione di punti o simili per una società sportiva, vi dirà che i tempi da rispettare esistono e servono. Bisognerebbe preparare meglio le fasi istruttorie per individuare i fatti, nel caso del processo sportivo i tempi sono stretti'', conclude Malagò.