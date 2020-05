Malagò: “Ripresa? Ancora molti punti interrogativi. Sul modello tedesco e il piano B…”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato nel corso della trasmissione “Che Tempo che Fa“, in onda su Rai 2: “Oggi il Ministro Spadafora ha parlato della volontà di trasmettere, così come sta succedendo in Germania, una diretta delle partite in chiaro per consentire agli italiani di avere meno rischi di assembramento. La mia opinione è che il Ministro abbia parlato in maniera precisa perché si parla tanto del modello tedesco ed è giusto averlo come riferimento, ma non si può prendere solo un pezzetto del protocollo: loro hanno fatto un nuovo accordo con i broadcaster e con i calciatori. Da noi è un dato di fatto che ci sono ancora molti punti interrogativi. Oggi la Federcalcio ha mandato il protocollo per le competizioni e sta rispondendo assolutamente rispondendo a quelle che sono le esigenze. La ripresa del calcio non doveva essere un assioma, cioè una cosa obbligata, se al tempo stesso altri aspetti non erano sistemati, e il piano B era sempre legato al fatto che non è scontato che tutto vada bene: si parla di playoff e playout ma la partita è aperta“.

Ripartenza non scontata: “Io sto assolutamente dalla parte del calcio giocato. Si partirà il 13 o il 20 giugno se la curva epidemiologica lo consente, ma non è così scontato che tutto finisca e vada bene. Ora oggettivamente c’è una situazione non chiara a dir poco con la categoria dei calciatori. Adesso ci sarà sicuramente una corsa contro il tempo prima che si ricominci a giocare, aspettiamo il 28 maggio le risposte. Mi sembra che sia doveroso dare una risposta. Dobbiamo essere tutti consci della complessità della cosa”.