Spadafora: “13 o 20 giugno le date possibili per la ripresa della Serie A. Le partite in chiaro…”

“È arrivato pochi minuti fa, è molto simile nelle regole a quello per gli allenamenti. Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Giovedì ho convocato il mondo del calcio per valutare insieme la data della possibile ripartenza e poter decidere insieme se e quando possa riprendere il campionato”. A dichiararlo è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni del Tg3. Sulla possibilità delle partite in chiaro, il ministro ha aggiunto: “In Germania Sky ha trovato un accordo per cui c’è la Diretta Gol in chiaro. Dovremmo assolutamente pensarci anche in Italia così da evitare assembramenti di tifosi nei bar”.

(Tuttosport)