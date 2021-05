Malagò: “Mourinho? Alla piazza di Roma serviva qualcosa di eclatante. Poi vedremo”

Il numero uno del Coni ha detto la sua sull'approdo del portoghese sulla panchina giallorossa

«Ho detto già che Mourinhoè valore aggiunto per il calcio italiano. Penso, e dico in maniera asettica, che Roma come piazza avesse bisogno di qualcosa di eclatante. Ora le aspettative sono molto alte, poi andiamo a vedere cosa succederà». Così a Skysport il presidente del Coni, Giovanni Malagò- da poco rieletto a numero uno del Comitato Nazionale Olimpico - ha parlato dell'approdo dell'allenatore portoghese, ex dell'Inter, sulla panchina della squadra della capitale.