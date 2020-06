Malagò: “Olimpiadi 2026? Ok anche a stadio nuovo. Contento dell’accordo Inter-Milan e Comune”

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha fatto il punto sulla situazione relativa alla futura costruzione dello stadio di Inter e Milan in zona San Siro, pronto a sostituire l’attuale Meazza. Anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, Malagò ha detto:

“Noi abbiamo presentato un dossier in cui la cerimonia inaugurale è prevista a San Siro. Ovvio che si prenda in considerazione un impianto presente, inutile fare discorsi virtuali. Però ho sempre sostenuto una tesi, avallata dal CIO: se la cerimonia si terrà in un San Siro ristilizzato, bene, altrimenti andrebbe bene anche in uno stadio nuovo. Sono molto contento che, a leggere i giornali, si sia trovato un accordo sulle cubature, in cui si salvaguarda la parte romantica e si crea un impianto in linea con le esigenze delle società di calcio“.

(Fonte: Sky Sport)