Di Daniel Maldini si è parlato nei giorni scorsi in chiave Inter. Il calciatore del Monza è stato convocato dall'Italia per le due gare di Nations League contro Belgio e Israele e ieri allo stadio Olimpico c'era anche il papà, Paolo Maldini, ex capitano ed ex dirigente del Milan.

«Una bella emozione, il giusto premio per Daniel che ha sofferto tanto, perché comunque ha un nome pesante e io lo so sulla mia pelle, ha fatto vedere che comunque ha un valore, ha lavorato duramente e questi sono i risultati. Ci sono tante variabili che ti possono portare in Nazionale oppure no, lui le ha sapute affrontare. Questo credo sia solo l'inizio. Come sta lui? Non l'ho sentito, l'ha sentito mia moglie. Noi siamo così...», ha sottolineato Maldini. L'intervista è stata postata sui social di Skysport ed è arrivato anche il like di un'altra bandiera come Paolo. Quella di Javier Zanetti, ex capitano e vice presidente dell'Inter.