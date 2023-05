Maldini: “Finale Inter meritata, orgogliosi del percorso. CDK? Potevamo prendere Dybala ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato del KO dei rossoneri in semifinale contro l'Inter

"Più si va avanti e più diventa bello, l'Inter ha meritato la finale. Il nostro percorso è stato fantastico e inaspettato, aver perso con l'Inter fa sì che questa cosa venga vista come quasi negativa, ma dobbiamo essere lucidi, non siamo pronti per competere su due fronti. Molti giocatori hanno perso energie e fanno fatica a giocare ogni 3 giorni, i campioni resettano e ripartono subito dopo, adesso non siamo all'altezza. Ci vuole tempo, era la prima semifinale per tanti nostri giocatori"

"All'andata siamo entrati con tanta paura e siamo stati fortunati che la partita non sia conclusa dopo il primo tempo. Sono esperienze, ricordo da dove siamo partiti e non è il Milan di Berlusconi. Abbiamo fatto tagli e sacrifici, dobbiamo essere orgogliosi"

"Abbiamo giocatori che devono crescere, avevamo 2001 e 2000, anche Leao è giovane. Non siamo in un periodo bellissimo, giochiamo meno bene rispetto all'anno scorso quando abbiamo vinto meritatamente il campionato, c'è da dire che nei due derby e in Supercoppa l'Inter è stata superiore"

"De Ketelaere deve crescere, sarebbe stato più semplice e meno oneroso andare su un giocatore come Dybala, non sarebbe stato giusto per il nostro progetto. Prendendo i giovani si rischia che facciano fatica, è stato così per Tonali, per Charles quest'anno ma questa è la nostra idea di come investire: è condivisa con la proprietà"