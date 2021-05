Maldini: “Ci giochiamo una stagione. Non ci aspettavamo di essere in queste condizioni”

Il dirigente del Milan ha parlato poco prima della sfida importantissima in ottica Champions con la Juve

Allo Juventus Stadium va in scena uno Juve-Milan molto importante in ottica Champions League. Prima della sfida, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il dirigente rossonero Paolo Maldini :

"Stiamo bene, molte volte questa sfida voleva dire scudetto, l'obiettivo è di crescere. Non ci aspettavamo di essere in queste condizioni dopo il percorso fatto, ora ce la giochiamo. Donnarumma l'ho visto bene, concentrato, sereno e determinato. Elkann affascinato dalla terza generazione dei Maldini. Qua ci si gioca una stagione, delle sei squadre (l'Inter ha vinto uno scudetto) le altre hanno tutte la possibilità di qualificarsi alla Champions. L'esperienza ad alti livelli aiuta, ma l'incoscienza dei giovani a volte può dare una mano. Mourinho? Gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto in maniera forte e simpatica. Il suo arrivo fa bene alla Roma e al campionato italiano. Fa diventare questa vetrina ancora più importante. Pioli? Vero che andremo avanti con lui. La Champions non è stata una richiesta della società, ovvio che dopo il finale dello scorso anno le speranze c'erano".