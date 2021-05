Maldini: “Champions non era richiesta proprietà, ora non raggiungerla sarebbe un peccato”

Il dirigente del Milan ha parlato a Sky Sport prima della decisiva partita di questa sera contro l'Atalanta

Serata decisiva per il Milan questa sera. A Bergamo i rossoneri affrontano l'Atalanta alla ricerca di una vittoria per qualificarsi alla prossima Champions. Nel prepartita ai microfoni di Sky Sport ha parlato il dirigente rossonero Paolo Maldini :

"Speriamo sia l'inizio e la chiusura di un cerchio che ci ha visto protagonisti di 14 mesi di alta qualità. In base al piazzamento della squadra faremo ragionamenti più completi. Ci sono state chieste tante cose dalla proprietà e le abbiamo fatte tutte. La Champions non era richiesta, ma dopo quello che abbiamo fatto non prenderla sarebbe un peccato. Le cose belle e meno belle di avere una squadra giovane sono quelle di avere meno certezze nei momenti delicati. Una squadra per essere forte deve diventare stabile. Il Milan coi tifosi avrebbe fatto una media di 60-70mila tifosi e sarebbe stato un grande aiuto. Ci credo alla Champions, siamo partiti da lontano, per forza ci devo credere e lo devo trasmettere ai ragazzi".