Maldini: “Inter e Milan in semifinale grande cosa per il calcio italiano. Rinnovo Leao vicino”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter , andata della semifinale di Champions League, Paolo Maldini ha parlato della gara ai microfoni di Prime Video. "Al di là dell'emozione, il fatto di avere Milan e Inter a giocarsi questa partita come fu 20 anni fa è una grande cosa. Due squadre che hanno qualità, un grande segnale per il calcio italiano".

"Sognare non costa nulla, bisogna anche essere pratici. Leao? Siamo vicini al rinnovo, è questa la volontà del club e del ragazzo. Non siamo ancora pronti e rimanere a questo livello, spiegherò alla proprietà che questa squadra e questa città sono speciali. Se ci lasciassimo scappare questo momento e non raggiungere il gradino più alto, sarebbe un peccato".