Males: “Grazie Inter per aver reso possibile la cessione a titolo definitivo”

Darian Males è un nuovo giocatore dello Young Boys: l'attaccante svizzero, classe 2001, lascia l'Inter a titolo definitivo e firma fino al 30 giugno 2027. Queste le sue prime parole da giallonero: "Non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione. Conosco già alcuni dei nuovi compagni di squadra e sicuramente mi inserirò rapidamente in questa squadra. Vorrei anche ringraziare l'Inter e il Basilea: l'Inter per aver reso possibile il trasferimento a titolo definitivo, il Basilea per avermi permesso di vivere delle belle vittorie la scorsa stagione, soprattutto in Conference League".