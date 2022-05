Malfitano: “Spalletti? So che DeLa si sta muovendo con altri allenatori”

Le parole del giornalista: "Spalletti? Non c'è tutto questo feeling tra Aurelio De Laurentiis e l'attuale mister degli azzurri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato così del Napoli e del futuro della panchina: "Non ho mai avuto la sensazione che questa squadra credesse davvero nello scudetto. Il Napoli di Bruscolotti scendeva in camp per mangiarsi l'avversario, in quello attuale non ho visto la stessa grinta. Spalletti? So che il presidente si sta già muovendo con altri allenatori. Non c'è tutto questo feeling tra Aurelio De Laurentiis e l'attuale mister degli azzurri".