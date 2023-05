GdS – Inter, malumore di Dzeko e Calhanoglu dopo i cambi: polemica subito rientrata

Nel corso della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter non sono passati inosservati i malumori di Edin Dzeko e Hakan Calhanoglu al momento delle sostituzioni. Polemica subito rientrata, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Un trofeo alzato cancella tutto. Sorrisi ovunque alla fine, in campo, durante e dopo la premiazione. Anche per chi i sorrisi in campo non li aveva proprio fatti vedere. Sia Dzeko sia Calhanoglu hanno mal digerito le sostituzioni di Inzaghi, evitando di salutare il tecnico all'uscita del campo, non nascondendo in alcun modo il loro disappunto. Il turco, in particolare, ha aggirato anche il saluto di Farris, vice di Inzaghi, che pure gli era andato incontro e poi ha avuto da ridire anche con il resto dello staff. Ma non c'era spazio per la polemica, in una notte così".