Moviola Parma-Inter, contatto Barella-Man: rigore inesistente, dinamica chiara

Marco Macca

Parma-Inter non è stata una partita molto complicata per l'arbitro Pasqua. I padroni di casa hanno protestato solo per un contatto nel primo tempo tra Barella e Man nell'area nerazzurra. Ma, come dimostrato dalle immagini, il penalty è inesistente:

"Nel primo tempo l’unico episodio che solleva qualche dubbio si concretizza in avvio. Al 6’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a favore del Parma, Man controlla prima di andare al tiro e colpire Barella che si era frapposto a protezione del pallone. La dinamica sembra chiara già a velocità normale e il “controllo privato” tra l’arbitro Pasqua e il Var Doveri conferma che è stato l’attaccante romeno del Parma a colpire il centrocampista dell’Inter".

