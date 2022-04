L'attaccante albanese, oggi in forza allo Spezia, ricorda la sua esperienza in nerazzurro tra Primavera e Prima Squadra

Oggi punto di forza dello Spezia, in passato protagonista con la Primavera dell'Inter, con cui arrivò anche a debuttare in Serie A: quella di stasera sarà certamente una gara speciale per Rey Manaj. L'attaccante albanese ne ha parlato in un'intervista concessa al Secolo XIX: "Per me ora è l'obiettivo numero 1, centrare la salvezza con questa maglia nelle ultime sei gare che restano alla fine".