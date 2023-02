Le possibili sanzioni per il Manchester City: c’è anche l’esclusione dal campionato

Dopo il comunicato sulle presunte violazioni negli ultimi anni nel campionato inglese, si sollevano ipotesi sulle possibili sanzioni per il City

Dopo il comunicato sulle presunte violazioni in materia economica negli ultimi anni nel campionato inglese, si sollevano ipotesi sulle possibili sanzioni per il Manchester City. Fra queste, secondo la Gazzetta dello Sport, c'è anche l'esclusione dalla Premier League:

"Questo organo potrà proporre alla Lega la penalizzazione del club come deduzione di punti in questo campionato, fino all’esclusione dalla Premier. O anche solo una multa. O un limite o un divieto a iscrivere nuovi giocatori per un determinato periodo di tempo".