Mancini verso l’addio alla Nazionale araba: si tratta per la rescissione

Gli ultimi risultati negativi con due punti fatti in tre gare stanno portando Roberto Mancini verso l'esonero. L'ex allenatore nerazzurro, da quanto riportano dai media sauditi, sarà presto sollevato dall'incarico di ct dell'Arabia Saudita. Starebbe per questo trovando un accordo con la Federazione Saudita per la rescissione consensuale. Anche perché la clausola per un eventuale esonero è di 30 mln di euro. Mancherebbe per l'annuncio ufficiale solo l'approvazione reale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.