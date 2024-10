Roberto Mancini è un ct ricco sfondato ma profondamente in crisi. Nel giro di cinque giorni ha perso in casa col Giappone (e vabbè, in Asia è la nazionale più forte) e poi pareggiato con il modesto Bahrain, facendo invelenire il pubblico di Gedda, che le partite delle squadre di club le segue con distacco quasi sdegnato ma che quandogiocano iGreen Falcons, i falconi verdi, s’infiamma.