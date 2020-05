Mancini: “Speriamo di poter andare a vedere qualche partita, siamo in astinenza. I giovani…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato così della storia della Nazionale, che oggi festeggia i 110 anni dalla prima partita ufficiale:

“Sono legato a quella del 1982, tutte sono state bellissime e straordinarie. Essere il CT riempie d’orgoglio, guidarla è una cosa incredibile e rappresenta qualcosa di importante. Ci sono poche Nazionali, Brasile, Germania e l’Italia rappresentano l’emblema”.

STOP – “Fino a settembre non ci vedremo, sarà durissima. Stavamo preparando il programma dell’Europeo, stiamo rifacendo quello per settembre. La speranza è che si possa andare a vedere qualche partita, siamo in astinenza”.

LAVORARE CON I GIOVANI – “Fa molto piacere ad aiutare tanti giovani, credere nei giovani è una cosa molto bella”.