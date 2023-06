Mancini: “Barella e Frattesi possono giocare insieme, questa era l’idea”

Il ct dell'Italia Roberto Mancini non ha dubbi: "Barella e Frattesi possono giocare insieme, questa era l'idea all'inizio"

"Dovevamo giocare meglio, questo è sicuro. Avevamo impostato la partita in un certo modo, ma forse questo non è il nostro calcio. Nel primo tempo è andata bene, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a giocare. Forse dovevo fare qualcosa io, dovevo cambiare qualcosa. La Spagna è una squadra forte, anche quando cambia i giocatori. Noi abbiamo impostato un calcio alcuni anni fa e forse dobbiamo continuare con quello, l'avevamo impostata così pensando di poter fare qualcosa di meglio".