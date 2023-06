Inter, senti Mancini su Esposito: “È forte, speriamo si consolidi. Casadei…”

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha analizzato la situazione dei giovani in Italia. Tra i nomi citati c'è anche quello di Francesco Pio Esposito , gioiellino dell'Inter e attualmente grande protagonista con l'Italia U20 al Mondiale di categoria: "Perché pochi giovani italiani in Serie A e ancora meno centravanti? Perché gli attaccanti hanno ancora meno spazio. Pellegri lo abbiamo chiamato due volte quando era andato al Monaco, ma si è fatto male, ha avuto degli anni difficili. Non è male Colombo. Anche Pio, l'ultimo dei fratelli Esposito, è forte. Speriamo si consolidi".

"Casadei? È molto bravo. Mi aveva impressionato in occasione degli stage di Coverciano. È andato in Inghilterra e gioca in Championship, un campionato durissimo e formativo, quasi come la Premier. Lo ha aiutato molto. Se non ci fosse stato il Mondiale Under 20, sarebbe già con l'Under 21".