Mancini festeggia ancora l’Europeo: “Gruppo meraviglioso. Abbiamo dimostrato che…”

Attraverso un post pubblicato su Instagram, il CT dell'Italia, Roberto Mancini, ha voluto ricordare il titolo europeo

"Proprio 7 giorni fa a quest'ora stavamo per cominciare una grande sfida, l'ultima di Euro 2020, la finale contro l'Inghilterra.

Come è andata a finire lo sappiamo tutti.

Quello che non tutti conoscevano invece era il dietro le quinte. Qualche giorno fa molti di voi avranno visto l'ultima tappa di Sogno Azzurro, la serie della RAI. Come avrete intuito, gran parte della forza di questo gruppo non era data solo dal talento, ma anche dall'umanità, dalla leggerezza e dalla fiducia.