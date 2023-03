Mancini: “Formazione? Avremo diversi cambi. Retegui? Ha bisogno di tempo”

Le parole del ct: "Retegui? Non è semplice essere catapultato dall'Argentina all'Italia in quattro giorni"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Figc, Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato così in vista della sfida di stasera contro Malta: "Queste sono partite dove si ha tutto da perdere, bisogna avere la massima concentrazione: non bisogna prendersi rischi. Quando si giocano partite e qualcosa non va bene si pensa a cosa si può migliorare: però vanno viste le cose in modo giusto.