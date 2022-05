Inter, Oriali e Mancini al ‘Facchetti’. Obiettivo del ct? I fratelli Carboni

Come vi abbiamo riportato, Roberto Mancini, in compagnia di Lele Oriali, è stato ieri al centro sportivo delle giovanili dell'Inter

Come vi abbiamo riportato, Roberto Mancini, in compagnia di Lele Oriali, è stato ieri al centro sportivo delle giovanili dell'Inter 'Giacinto Facchetti'. Secondo il Corriere dello Sport, il commissario tecnico dell'Italia era lì per osservare da vicino i fratelli Carboni:

"In una tribuna vip ci saranno 25 "legends" del calibro di Totti, Vieri, Ferrara, Toni, Di Biagio, Candela ecc. Presenti anche il presidente della Figc Gravina e il ct Mancini che ieri insieme ad Oriali è stato a Milano, al centro sportivo Facchetti, ad assistere al derby Primavera tra i nerazzurri e i rossoneri finito 2-2. L'obiettivo del Mancio? I fratelli Carboni, già convocati dalla nazionale argentina, ma ancora selezionabili per quella italiana visto che non hanno esordito in una partita ufficiale".