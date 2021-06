Italia, Mancini: “Col Galles cambi ma nessun biscotto. Francia ancora favorita”

Intervistato da Tuttosport, il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così dei possibili calcoli per avere un piazzamento migliore agli ottavi

«Il biscotto si “cucina” quando due squadre hanno lo stesso obiettivo per andare avanti: non è questo il caso. Noi andremo a giocare dove capiterà di andare, non abbiamo nessun problema. Giocheremo per vincere una partita difficile, visto che è la terza in pochi giorni e che si giocherà con una temperatura sopra in 30 gradi».