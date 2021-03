Mancini: “Convocati Inter? Sembra siano liberi. Vediamo cosa succede, ma siamo fiduciosi”

Il tecnico dell'Italia ha parlato in conferenza stampa dei giocatori dell'Inter convocati e in quarantena dopo i 4 positivi in casa nerazzurra

Andrea Della Sala

"I giocatori dell'Inter? Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà ma mi sembra che siano liberi, ho sentito che gli altri nazionali dell'Inter sono partiti. Stiamo aspettando di vedere cosa succede coi nostri, se c'e' la possibilità di averli, siamo abbastanza fiduciosi".

Così Roberto Mancini sui nerazzurri convocati per i prossimi impegni della Nazionale e fin qui stoppati dall'Ats di Milano dopo i casi di Covid all'Inter.

(Italpress)