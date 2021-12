Mancini: “Inter, Dzeko un top e anche Dumfries è forte. E’ la favorita per lo scudetto”

L'Inter è la favorita numero uno per lo scudetto. Parola di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia

L'Inter è la favorita numero uno per lo scudetto. Parola di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla così della lotta al vertice in campionato:

«All’inizio ero convinto che la Juve fosse la squadra da battere. Ma ha trovato dei problemi. L’Inter ha acquistato un grande giocatore come Dzeko e anche Dumfries è forte: oggi è la favorita per lo scudetto. Ma Milan, Napoli e Atalanta non sono tagliate fuori. È una corsa a quattro».

Scamacca, Raspadori, Kean… Eppur qualcosa si muove in un reparto che non le ha mai dato risposte certe.

«In questi tre anni abbiamo avuto la garanzia di Immobile e Belotti e tanti giovani in crescita, di buone qualità. Ultimamente, sì, molti stanno facendo bene. Scamacca per esempio ha tutto per diventare un centravanti completo. Segna in tutti i modi: di testa, di piede, da vicino, da ontano, ha fisico e tecnica. All’ultimo raduno gli ho parlato a lungo e gli ho spiegato dove può arrivare con le sue potenzialità. Può crescere ancora molto».