Mancini: “Inzaghi deve ambientarsi, ma bene finora. Inter-Juve? La vedo così”

Le parole del ct: "La Juve insegue e deve cercare di vincere, l’Inter farà la sua gara, è aperta a qualsiasi risultato"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine del Premio Colalucci, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato così in vista di Inter-Juve di domenica sera, gara in cui tanti italiani saranno in campo: “Dà soddisfazione, ma saranno sempre troppo pochi per quello che gli italiani possono fare. Detto questo sarà una bella partita, non penso decisiva perché siamo all’inizio. La Juve insegue e deve cercare di vincere, l’Inter farà la sua gara, è aperta a qualsiasi risultato”.