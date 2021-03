Mancini: “Nel 2° tempo potevamo fare meglio. Barella out? Pellegrini e Locatelli…”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, dopo il successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord

Berardi e Immobile firmano il successo dell' Italia sull' Irlanda del Nord nella prima gara delle qualificazioni ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022. Al termine della sfida, il commissario tecnico degli 'Azzurri' Roberto Mancini ha analizzato la gara ai microfoni di Rai Sport:

"Dopo cinque mesi abbiamo fatto un primo tempo ottimo, potevamo segnare qualche gol in più. Nel secondo tempo da rivedere: potevamo fare meglio. L'Italia ha dimostrato di saper attaccare una squadra schierata? Il primo tempo è stato perfetto. Abbiamo fatto 2 gol e ne potevamo fare altri 2. Le giocate erano veloci. Nel secondo tempo abbiamo fatto girare la palla meno velocemente. Dopo 5 mesi ci può stare. Quanto è difficile senza Jorginho e Barella? Pellegrini ha fatto un'ottima partita, così come Locatelli. Il primo tempo poteva finire con più gol di scarto: forse avremmo sofferto meno nella ripresa. L'Irlanda del Nord è una squadra fisica e sapevamo di andare un po' in difficoltà su questo. Il rischio della costruzione dal basso? Dobbiamo costruire, ma a volte la palla può andare anche avanti. Avremmo dovuto rischiare meno. Immobile? Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fatto un'ottima partita. Speriamo che gli altri attaccanti facciano come lui".