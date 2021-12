Mancini: “Lautaro attaccante completo. Fa danni agli avversari”

Le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro a proposito dell'argentino ora leader del reparto avanzato di Inzaghi

Amantino Mancini, ospite di Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez, protagonista di un discreto momento di forma. Queste le sue considerazioni sull'attaccante argentino dell'Inter: "Lautaro è un giocatore con qualità sopra la media e con personalità molto forte. L'ho visto in Copa America, attacca benissimo lo spazio, sa far gol, è completo insomma. Fa dei danni in avanti, anche se deve ancora crescere".