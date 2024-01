Mancini: “Addio Nazionale? No rimpianti ma sarei rimasto altri dieci anni”

«Mi rimprovero qualcosa per le dimissioni da CT? No. Ma mi è dispiaciuto tantissimo perché stavo benissimo in Nazionale e sarei rimasto anche altri dieci anni. In Arabia mi trovo bene, ma c'è da lavorare bene». Così l'ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini a Che Tempo che Fa, ospite su canale Nove di Fabio Fazio.

«Vialli? Ho avuto la possibilità di avere un amico come Luca, che c’è sempre stato nei momenti decisivi, sono molto felice di questo. Per me c'è sempre stato, nei momenti decisivi. Abbiamo vissuto anni bellissimi insieme: ci siamo divertiti, giocato, abbiamo vinto, abbiamo fatto una vita insieme. Lo sento sempre qui con me, è come se non se ne fosse mai andato. Ora Il mio sogno è tornare alla Samp perché sono stato lì 15 anni», ha concluso.