Mancini, 4 anni di contratto con la FIGC e nostalgia di un club. E se arriva il PSG?

Il commissario tecnico della Nazionale ha ammesso che gli manca allenare tutti i giorni ma non vuole mollare il progetto di rimettere in sesto l'Italia

Repubblica, dell'ex allenatore dell'Inter scrive: "Il ct ha ammesso di avere anche pensato alle dimissioni dopo la botta di Palermo. Ma oltre a non volere essere il comandante che abbandona la nave e a essersi impegnato più volte in pubblico nel progetto di ricostruzione, il ct è legato alla Figc da un contratto per altri 4 anni e a cifre non certo banali: sponsorizzazioni incluse, i circa 4 milioni netti l’anno sono un vincolo ulteriore col presidente Gravina, che ha a sua volta rilanciato il tandem: difendendo l’artefice del titolo europeo, difende innanzitutto se stesso. In teoria, dunque, il matrimonio proseguirà per l’intero quadriennio. Tuttavia non è prevedibile che cosa accadrebbe in caso di offerta da un grande club, ipotesi sussurrata in Francia riguardo al Psg sospeso tra Pochettino, Galtier, Thiago Motta e il sogno Zidane, oppure se la Premier provasse a sedurre Mancini".