Mancini oggi in Arabia Saudita. C’è però un caso nello staff: Oriali e altri…

Roberto Mancini è ufficialmente il commissario tecnico dell'Arabia Saudita. L'ex allenatore dell'Inter sbarcherà oggi da quelle parti e parlerà ai microfoni della stampa per la prima volta. Circa 90 milioni di euro per lui in tre anni, cifre impossibili da snobbare, al di là di qualsiasi considerazione tecnica. Un po' diverso però il discorso legato al suo staff. Diversi membri, infatti, starebbero ancora riflettendo.

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Al momento, quelli che hanno dato l’ok a Mancini sono Fausto Salsano e Attilio Lombardo (assistenti tecnici), Massimo Battara (preparatore dei portieri), Claudio Donatelli e Andrea Scanavino (preparatori atletici) e Antonio Gagliardi (assistente tattico). Si è aggiunto un altro dello staff azzurro, il match-analyst Simone Contran. Non dovrebbero essere nel gruppo Alberico Evani, che era il vice in azzurro, Giulio Nuciari e Mauro Sandreani, osservatori: stanno pensando. In sospeso la posizione di Gabriele Oriali, l’ex team manager, tentato dalla prospettiva dell’avventura ma non ancora deciso se accettare o meno. In Arabia, troveranno il fisioterapista Alessio Agostino, già con il Mancio in diversi club e oggi al lavoro in Arabia.