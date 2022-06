Mancini: “Problema attacco? Speriamo arrivi qualche attaccante dalla B”

Dietro a Immobile e Belotti solo Scamacca che però non ha mai giocato una partita internazionale. Ma ci sarebbe anche Pinamonti

Il problema del gol in Nazionale. Tra le prime dieci squadre della Serie A non ci sono attaccanti italiani. I soli centravanti in Italia sono Immobile e Belotti. Qualche tempo fa Mancini si era riferito a Pinamonticome potenziale attaccante del futuro degli Azzurri, ma il giocatore non ha trovato spazio nell'Inter, è riuscito in compenso a fare benissimo con l'Empoli in questa stagione.