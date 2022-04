Mancini: “Gli episodi fanno la differenza. L’Inter lotta per vincere. Noi…”

Al termine della gara vinta dall'Inter, il difensore giallorosso commenta la sconfitta

Al termine della gara persa con l'Inter, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni ufficiali della Roma. Queste le considerazioni del difensore: "Gli episodi fanno la differenza, come sempre in queste partite. Non mi entra quest'anno, sicuramente posso fare meglio perché ho le capacità. A volte fanno il miracolo i portieri, altre mi esce di poco come a Napoli o oggi. Però potevo fare meglio, era un'occasione ghiotta per passare in vantaggio. Se fossimo passati in vantaggio non avremmo preso il gol poco dopo. Siamo consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo messo in campo in queste ultime partite. Anche oggi abbiamo preso due gol in ripartenza e uno su corner e una squadra come l'Inter crea sicuramente molto di più. Ora pensiamo a giovedì, alla partita importante di Conference".