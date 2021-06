Mancini: “Sensi recuperato, domani gioca. Raspadori il futuro, Donnarumma…”

Le parole del ct della Nazionale in conferenza stampa in vista dell'ultimo test contro la Repubblica Ceca prima degli Europei.

Ecco le principali parole di Mancini, riportate da TMW: "Raspadori? E’ diverso da Ciro e dal Gallo, potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie, è stata l’unica motivazione. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l’ho portato solo per questo. Credo che possa far bene in Nazionale. A parte Pellegrini e Verratti son tutti a disposizione, magari facciamo riposare Jorginho. Però da qui all’11 ci sono ancora dei giorni. Abbiamo recuperato Sensi, l’unico è Marco (Verratti, ndr) e vedremo tra una settimana come starà. Pessina fuori è stato una scelta dolorosa come gli altri, lasciarlo fuori… Avrebbero meritato tutti di starci per i giocatori e i ragazzi che sono. Domani verificheremo Sensi, magari non farà tutta la partita ma giocherà. Donnarumma? Gigio sta bene, non credo. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni, non credo", si legge.