Nazionale, Mancini dirigerà in smartworking. Figc incontro ai club: per Barella e altri…

Di ieri la notizia di positività al coronavirus del ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. L’allenatore è asintomatico e dirigerà i suoi in smartworking: potrà aggregarsi alla squadra quando sarà negativo. La speranza per la Federazione è che il tampone sia negativo per la gara contro la Polonia di Nations League del 15 novembre. L’esame del tampone è stato comunicato ieri e scadrebbero quel giorno i dieci giorni previsti dal protocollo dell’UEFA e della FIGC.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport la Federcalcio sta cercando di avere una forma di riguardo per i club, soprattutto i club più grandi e per questo i convocati arriveranno a Coverciano in due scaglioni. “I più giovani e quelli con un minor numero di presenze in stagione dovranno presentarsi entro domenica a mezzanotte a Coverciano. Formeranno la Nazionale che affronterà il test con l’Estonia mercoledì a Firenze. Bonucci, Chiellini, Barella, Verratti, Belotti e gli altri azzurri navigati, spremuti, reduci da infortuni, entreranno in scena con calma. Cominceranno ad allenarsi a Coverciano da mercoledì. È un messaggio distensivo della Figc“, si legge.

È un anno particolare visto quanto sta accadendo per colpa del coronavirus e si andrà incontro alla società: nessuno verrà impiegato se si trova in condizioni precarie, ma nessuno dovrà rifiutare la chiamata per non incappare nelle squalifiche previste.

(fonte: La Gazzetta dello Sport)