Mancini: “C’è voglia di calcio, ma senza tifosi non è un bello spettacolo: mi auguro che…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato nell’intervallo della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus: “La Juventus è partita meglio, ma nel finale il Napoli ha avuto buone occasioni. Ho visto tutti abbastanza bene considerando la condizione attuale: ci vorranno almeno quattro o cinque partite per migliorare. Sicuramente i ragazzi più giovani avranno un altro anno per giocare e fare esperienza, sicuramente miglioreranno e matureranno. Di calcio c’è tanta voglia, certo, così non è un bellissimo spettacolo: la mia speranza è che nell’arco di un paio di settimane si possa portare qualche tifoso allo stadio. Io credo che il calcio senza gente sia diverso: coi tifosi è un altro spettacolo. La speranza è quella di rivedere i tifosi allo stadio al più presto“.