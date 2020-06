Sottosegr. Interni: “L’impegno di riportare i tifosi negli stadi c’è ma ad oggi…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, ha parlato così del tema stadi:

“Il calcio è un’industria importantissima ma anche i tifosi hanno la loro importanza. La questione centrale è stata la salute, ancora adesso stiamo avendo le difficoltà a portare avanti i due cardini, ossia la mascherina e il distanziamento sociale. Al Viminale stiamo lavorando sul tema sicurezza, mi auguro che questa pandemia ci lasci respirare e possa far prendere decisioni più coraggiose alla politica. Abbiamo vissuto momenti difficile, solo oggi riusciamo a vedere la luce. Il rischiare di ripiombare nell’emergenza non è una cosa che vogliamo”.

TEMA STADI – “Allo stato attuale, stiamo facendo una progettazione sulla direttiva del Consiglio dei Ministri. Ad oggi ci stiamo muovendo con gli stadi chiusi, nell’ultimo Consiglio dei Ministri anche Spadafora ha premuto per l’apertura sugli sport di contatto. Siamo pronti a qualsiasi genere di decisione, anche domani mattina possiamo far aprire gli stadi ma c’è il tema dell’assembramento. Ci vuole una decisione collegiale con il Ministero della Salute e dello Sport. Mi auguro di avere al più presto di avere una risposta ma oggi non abbiamo risposte, una cosa è far muovere 2000/3000 persone per un’attività produttiva e un’altra è lo stadio ed è questo il punto del CTS”.

STADI NO E CINEMA SI’ – “E’ un ragionamento che ho fatto con il CTS. Non giustifico nulla e nessuno: sono scelte politiche fatte con dei tecnici e questo ci ha consentito di tenere basso il numero di contagi. Il 25 giugno sarà un passaggio chiave in tal senso, il mio impegno di portare i tifosi negli stadi c’è. Oggi è stata fatta una scelta, non vedo che il Governo abbia un atteggiamento ostile nei confronti del calcio”.

STADI VUOTI – “Oggi stiamo con i piedi per terra, si può fare un ragionamento sul calcio in chiaro anche per salvaguardare gli sponsor. Il mio impegno sarà quello di portare le persone negli stadi ma in sicurezza. Non si può pensare di andare allo stadio come accadeva prima, è logica. Questa è l’occasione per isolare le frange che usano lo stadio per fare qualcosa di violento”.